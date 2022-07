Chaves: apresentação do livro “Musas” inserido no projeto “Cultura para Todos”

A Sala Nadir Afonso do Museu da Região Flaviense recebeu, no passado dia 2 de julho, a apresentação do livro “Musas”, uma compilação de textos sobre o papel da mulher na sociedade e na literatura, resultado do trabalho desenvolvido pelas jovens Patronato de São José, no atelier de “Escrita Criativa”.

Inserido no projeto “Cultura Para Todos”, este atelier contou com a colaboração de Capicua, Judite Canha Fernandes e Raquel Patriarca na edição desta obra, sob o mote “a mulher deve ser musa de si própria”.

Fruto da aprendizagem de técnicas de escrita, desde o aforismo à memória, as dez jovens participantes, com idades compreendidas entre os 13 e os 29 anos, viram agora o seu esforço e dedicação recompensados, experienciando este momento com muita emoção.

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz, deixou uma palavra de apreço, estímulo e esperança a todas as “musas” envolvidas neste processo criativo, idealizado para a integração de jovens mulheres na comunidade, promovendo ainda a superação, segurança e autoconfiança para o futuro.

No decorrer da sessão foi também inaugurada uma pequena exposição artística, que estará patente ao público até ao dia 31 de julho, no espaço da apresentação.

“Cultura para Todos – A Criatividade Eleva o Espírito, Agita outros Mundos | NORTE-07- 4230-FSE-000022’’ é um projeto do Município de Chaves, financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia ‐ Fundo Social Europeu.