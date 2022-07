Chaves: “Aquae Flaviae Fest” promete conquistar todos os gostos

Programa de índole cultural, lúdico e recreativo, com destaque para os concertos de David Carreira, Paulo Gonzo e Matias Damásio promete atrair milhares de pessoas

Com uma diversidade de espetáculos musicais, workshops e atividades criativas para famílias, espetáculos pirotécnicos e aquáticos, animação de rua, bem como uma feira gastronómica relacionada com a temática, espera-se uma grande afluência turística da vizinha Galiza e uma forte mobilização das comunidades locais.

O Festival de carácter urbano irá decorrer no Centro Histórico da cidade, no jardim envolvente do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, Alameda do Trajano, Jardim do Tabolado e Jardim Público.

Inserido numa estratégia de sustentabilidade futura, este festival organizado pelo Município de Chaves, é financiado pelo programa Operacional Regional do Norte-Norte2020 (FEDER), no âmbito das Estratégias de Eficiência Coletiva PROVERE- “AQUANATUR”.