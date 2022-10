Chaves assinalou os 112 anos da implantação da República

Para assinalar os 112 anos da implantação da República, o município de Chaves celebrou ontem a efeméride, em cerimónia que contou com a presença de diversas entidades locais, civis e militares.

A sessão foi presidida pelo Presidente da Câmara, com a presença do executivo Municipal, representação do Presidente da Assembleia Municipal, presença das Deputadas da República eleitas pelo círculo de Vila Real, Presidentes de Junta das freguesias, Comandante do RI 19, Diretores de Agrupamentos de Escolas, Presidentes das corporações de bombeiros do concelho, representante da esquadra de Chaves da PSP, associações culturais, desportivas e recreativas.

A comemoração teve início com uma Parada Comemorativa no Largo da Estação, local onde se encontra a escultura erigida em homenagem a António Granjo, antigo Primeiro-Ministro de Portugal, em 1920. Seguiu-se o hastear da Bandeira Nacional, ao som do “Hino Nacional” e “Marcha de Chaves” interpretados pela Banda Musical de Rebordondo e pelo Coro Infantojuvenil do Agrupamento de Escolas Júlio Martins. A cerimónia contemplou ainda uma Guarda de Honra pelas três corporações de Bombeiros e pelas duas Associações de Escuteiros do concelho.

A sessão finalizou com uma romagem ao cemitério para homenagear o republicano e reconhecido flaviense António Granjo, com a deposição de uma coroa de flores.