Chaves associa-se a ação de sensibilização “Cinto-me vivo”

O Município de Chaves associou-se uma vez mais à Campanha de Divulgação da Ação de Sensibilização para a Segurança Rodoviária promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021.

A decorrer entre os dias 9 e 15 de setembro, a campanha tem como objetivo alertar condutores e passageiros para a importância de utilizarem sempre, e de forma correta, os dispositivos de segurança. Assim, e de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que diz respeito à correta utilização dos dispositivos de segurança, a campanha “Cinto-me vivo” vai integrar ações de sensibilização pela ANSR, com informação sobre os perigos, impactos e consequências de não utilizar corretamente os dispositivos de segurança, assim como operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.

A ANSR, a GNR e a PSP relembram que a utilização dos dispositivos de segurança é fundamental e apelam a todos para que os utilizem de forma correta:

Utilize sempre uma cadeirinha homologada, devidamente instalada, e adaptada à altura e peso da criança;

Utilize sempre o cinto de segurança, em todos os lugares do veículo, e em todos os percursos, mesmo nos de curta distância;

Utilize o capacete de modelo aprovado, devidamente ajustado e apertado.

“A sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros na estrada”, relembrou a autarquia através de uma publicação nas redes sociais.