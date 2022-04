Chaves associa-se a Caminhada pelo Ambiente com recolha de lixo no troço do Caminho Português Interior de Santiago

Dia 23 de abril, sábado. Uma iniciativa desportiva e ambiental, num percurso de 7 km, para minimização da pegada ambiental

No próximo dia 23 de abril (sábado), Chaves associa-se à 2ª edição do Plogging Challenge Portugal, que tem como tema principal o Caminho Português Interior de Santiago.

A atividade tem partida agendada para 09h00, em frente à empresa Lactogal (Av. D. João I), com inversão de sentido no Jardim do Bacalhau e regresso ao mesmo local da partida, com 7 quilómetros de extensão.

A iniciativa pretende reunir o maior número de pessoas com gosto pela caminhada e ar livre, ao mesmo tempo que procuram deixar mais limpo o seu lugar, a sua freguesia, o seu país, num trabalho de recolha de lixo que se vai encontrando ao longo do percurso, aliando assim a prática desportiva a uma atividade sustentável. Cada participante deve fazer-se acompanhar de um saco para recolha de lixo, indo ao encontro da filosofia Plogging e das preocupações ambientais.

A organização do evento está a cargo do PLOGGING de Santa Maria da Feira. Os interessados poderão inscrever-se até ao próximo dia 22 em https://docs.google.com/forms/d/1RgrF7CtnGufHR-TDJpGjcA1LzyAPiWq75JBd0cP20LM/viewform?edit_requested=true

Recorde-se que a 1ª edição do evento Plogging Challenge Portugall, em outubro passado, mobilizou 244 voluntários em 22 localidades e nove distritos, desde o Algarve até Bragança.

GC CM de Chaves