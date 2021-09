Chaves associou-se à campanha de consciencialização para a Distrofia Muscular de Duchenne

A Autarquia iluminou ontem, dia 07 de setembro, o edifício da Câmara Municipal de Chaves com a cor vermelha, para celebrar o Dia Mundial para a Consciencialização da Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), uma doença neuromuscular rara que afeta principalmente os bebés do sexo masculino.

A iniciativa integrou a campanha “Juntos, podemos mudar a vida das nossas crianças”, uma ação de sensibilização levada a cabo pela Associação Portuguesa de Neuromusculares (APN), juntando-se ao movimento global de iluminação de um monumento nacional.

A Câmara Municipal de Chaves integrou assim a lista de outros monumentos nacionais e internacionais que aderiram ao movimento, tais como o Coliseu (Itália), a Sagrada Família (Espanha), as Cataratas do Niágara (Canadá), a Ponte Yavuz Sultan Selim (Turquia), a Torre Petrin (República Tcheca), que simbolicamente também foram iluminados com a cor vermelha, uma luz intensa que, segundo a World Duchenne Organization (WDO), permitiu cumprir o objetivo de unir as organizações nacionais e internacionais de doentes, a nível mundial, mostrando a solidariedade à comunidade de Duchenne.