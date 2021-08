Chaves: Banda Musical da Torre de Ervededo e Banda Musical de Rebordondo em despique

Nesta que já é a terceira atuação em despique do Ciclo de Concertos Filarmónicos, sobem a palco a Banda Musical da Torre de Ervededo e a Banda Musical de Rebordondo, no próximo dia 19 de agosto, quinta-feira, às 21h30, no Largo General Silveira.

Com esta iniciativa o município pretende, não só, animar as noites de verão, mas também dar a conhecer, a todos os flavienses e visitantes, as bandas filarmónicas do concelho, pela sua importância histórica, educativa e cultural. Durante o ciclo de concertos, atuarão perto de três centenas de músicos, de todas as idades, num total de seis concertos e 17 participações de bandas.

A Associação Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo foi constituída no dia 14 de maio de 1987 tendo por finalidade a promoção de ações culturais, recreativas e desportivas para os seus associados e população em geral. A Banda Musical da Torre de Ervededo, projeto mais sólido e visível da Associação, conta com uma composição diversificada de 55 elementos, com idades entre os 10 e os 70 anos. Desde 2015, o seu diretor artístico é o Maestro Ricardo Lopes, “nascido” na Escola de Música.

A Banda Musical de Rebordondo é uma coletividade ao serviço da cultura portuguesa, no concelho de Chaves, com 318 anos de existência e cerca de 49 elementos, regida pelo Maestro Pedro Alves.

A entrada é gratuita, mas carece de levantamento prévio de bilhete na Biblioteca Municipal de Chaves ou no Posto de Turismo do Alto Tâmega, sendo que o espetáculo terá lotação limitada.