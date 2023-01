Chaves cancela festejos de fim de ano ao ar livre devido ao mau tempo

A previsão de tempo adverso para o final de tarde e noite de amanhã, levou o Município de Chaves a cancelar os festejos de passagem de ano previstos ao ar livre, com a exceção do lançamento de fogo de artificio, que ocorrerá nas margens do rio Tâmega pela meia noite.

A decisão do Município surge na sequência das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para chuva persistente e por vezes forte, a partir do fim de tarde de amanhã, dia 31 de dezembro.

Fica assim cancelada a festa marcada para a Praça de Camões, que contava com um concerto pela Orquestra Costa Verde e o tradicional “Madeiro Aceso”.