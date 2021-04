Chaves: candidaturas para Juízes Sociais de menores até dia 16 de abril

Encontra-se a decorrer o procedimento de candidaturas para o recrutamento de Juízes Sociais do Município de Chaves, para exercício de funções junto do Tribunal.

O exercício do cargo de Juiz Social constitui serviço público obrigatório e é considerado, para todos os efeitos, como prestado na profissão, atividade ou cargo do respetivo titular, podendo assim, candidatar-se ao exercício de tais funções, todos os cidadãos portugueses de reconhecida idoneidade.

As candidaturas deverão ser formalizadas através do preenchimento do formulário próprio, disponível na página do Município em https://www.chaves.pt/pages/880, o qual deverá ser, obrigatoriamente, acompanhado dos elementos solicitados no respetivo edital.As candidaturas poderão ser remetidas por correio postal, registado e com aviso de receção, para o Município de Chaves, Praça de Camões, 5400-150 Chaves, ou enviadas por email para o seguinte endereço de correio eletrónico: municipio@chaves.pt , até ao dia 16 abril de 2021.