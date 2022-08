Chaves celebra no próximo fim-de-semana a herança romana com mais uma edição da “Festa dos Povos”

Contagem decrescente para a “Festa dos Povos em Aquae Flaviae”. Durante três dias, de 19 a 21 de agosto, a cidade flaviense regressa ao tempo do Imperador romano Tito Flávio Vespasiano, com a oitava edição do mercado galaico-romano, que dará a provar iguarias gastronómicas, manjares e festim de bebidas, ao mesmo tempo que revela saberes ancestrais.

Nesta viagem por dois mil anos de história, haverá muitos espetáculos e cortejos dos povos galaicos, legionários, gladiadores, senadores, mendigos, escravos, falcoeiros e divindades, numa azáfama constante de episódios que retratam o quotidiano de ‘Aquae Flaviae’, com a participação de centenas de figurantes.

Este ano, o certame conta com 89 expositores na Alameda do Tabolado, entre artesãos, artífices e mercadores, com especial destaque para as simulações bélicas, recriações mitológicas, interpretações musicais, bailados e circus maximus.

A cada ano, a iniciativa – organizada pelo Município de Chaves e EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso – tem atraído milhares de visitantes a Aquae Flaviae, nome com que os romanos batizaram a cidade. Uma aposta clara de promoção do concelho, assim como do seu património e gastronomia.

A abertura oficial está marcada para sexta-feira, dia 19, às 18h30, na Alameda do Tabolado.

