Chaves celebra o 47º aniversário do 25 de Abril

Chaves vai comemorar o 47º aniversário do 25 de Abril, data histórica e emblemática para todos os portugueses, dia símbolo da liberdade e da democracia.

O programa cultural que decorrerá entre os dias 23 e 25 de abril será essencialmente online, permitindo uma participação mais segura e abrangente de toda a população. Nesse contexto, as comemorações iniciar-se-ão com a atuação de SAMUEL ÚRIA, pelas 20h30, no Auditório do Centro Cultural. O concerto do músico português de Tondela é o único que prevê a possibilidade de presença física de um número limitado de espectadores, que deverão levantar previamente o bilhete gratuito na Biblioteca Municipal.

No dia 24 de abril, pelas 21h30, decorrerá o espetáculo virtual “Abril em Recantos” protagonizado por artistas flavienses que dão corpo e alma ao cancioneiro que a censura, em tempos, a aprisionou.

No dia 25 de abril, pelas 09h30, as comemorações prosseguem com a cerimónia do Hastear da Bandeira, que merecerá transmissão em direto na página oficial do município. No período da tarde, a 2ª edição das “Conversas de Abril” proporcionará uma reflexão informal sobre o 25 de Abril e o seu legado, levado a cabo pelos representantes de cada partido com assento na Assembleia Municipal de Chaves, com início previsto para as 16h30.

Os flavienses poderão assistir aos eventos em direto através das plataformas de vídeo Youtube e Facebook do Município.