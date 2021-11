Chaves: celebração do São Martinho no Centro Histórico da Madalena

O festejo do São Martinho tem vindo, desde o passado dia 11 novembro, a aquecer todos os flavienses com castanhas, jeropiga e muita animação, com momentos imperdíveis de festa e tradição.

O programa do dia de hoje, sábado, contempla a realização de uma Feira de Produtos Regionais, a partir das 09h00, no Largo de S. Roque. A celebração continua, até às 18h00, com a popular degustação de castanhas e jeropiga e com a animação musical da Tocata do Rancho Folclórico do Grupo D. R. C. dos Ases da Madalena. Conta ainda com a atuação da Banda Musical Verde da Raia, pelas 10h30, e da Banda Musical de Outeiro Seco, pelas 15h00.

Evento organizado pelo Município de Chaves com o apoio da União das Freguesias de Madalena e Samaiões.