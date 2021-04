Chaves: celebrações em Honra da Nossa Senhora das Brotas dia 11 de abril

Apesar das limitações inerentes ao período de contenção vividas pela pandemia Covid-19, e para manter viva uma tradição religiosa secular que perdura na memória dos flavienses, no próximo domingo, dia 11 de abril, o Forte de S. Neutel abrirá portas para a visita de fiéis à capela de Nossa Senhora das Brotas, no período entre as 09h00 e as 13h00.

Desta forma, todos os interessados em realizar a habitual visita à Capela da Nossa Senhora das Brotas, poderão, também este ano e no estrito cumprimento das normas da DGS, expressar a sua devoção. Apela-se para que as visitas sejam o mais curtas possível, possibilitando o acesso ao maior número de pessoas, sempre com respeito pelas regras do uso de máscara, distanciamento e a lotação do espaço.

A tradicional Celebração da Eucaristia não será realizada presencialmente, sendo a mesma transmitida online e em diferido, pelas 09h30 no Facebook do Município de Chaves e no Canal da Sinal TV em www.altotamegaemrevista.pt .

Evento organizado pelo Regimento de Infantaria 19 e o Município de Chaves.