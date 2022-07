Chaves: Ciclo “Os Nossos Artistas” inaugura nova exposição de pintura da autoria de Nuno Duque

No âmbito das exposições mensais levadas a efeito na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal e que integram o Ciclo “Os Nossos Artistas”, será inaugurada, no próximo dia 2 de agosto, pelas 17h30, a quinta mostra, desta vez de pintura, da autoria do jovem flaviense Nuno Duque. Organizada pelo Município, a exposição, com entrada gratuita, estará patente ao público até 31 de agosto.

Nascido em Chaves, Nuno Duque conta que se viu “atraído pela arte através do odor de uma caixa de óleos velhos”, quando tinha apenas 10 anos de idade. Direcionou, então, os seus estudos nesse sentido, tendo concluído uma licenciatura em Artes Plásticas na área da Pintura na Escola Superior Artística do Porto. A insistência da sua parte tem-lhe dado frutos e alguns prémios no mundo das artes.

A mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h30 e sábado das 09h30 às 13h00.