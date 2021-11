Chaves cidade educadora associa-se às comemorações do dia internacional

A Autarquia flaviense assinala, no próximo dia 30 de novembro, o Dia Internacional da Cidade Educadora no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, este ano com a temática “A Cidade Educadora não deixa ninguém para trás”.

Integrando a Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, o Município de Chaves, através da equipa técnica do projeto “Parentalidade positiva”, dinamiza esta atividade com o intuito de promover a educação como meio para combater as desigualdades de aprendizagem e promoção do bem-estar social.

O programa, com atividades diversificadas, iniciará às 10h00, com a interpretação do Hino das Cidades Educadoras, pela Cinquentuna da Universidade Sénior Rotary de Chaves, seguido da Leitura da Declaração do Dia Internacional da Cidade Educadora, da visualização de um vídeo sobre o tema e de uma visita aos “stands” das entidades convidadas.

O programa contempla ainda uma marcha que percorrerá a Av. 5 de Outubro, Largo da Estação, Avenida Dr. António Granjo, Av. dos Aliados, Terreiro de Cavalaria, Rua 1º de Dezembro e Rua Direita, finalizando no Largo Infantaria 19, junto à Torre de Menagem.

Fundada em 1994, a Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) é uma Associação sem fins lucrativos constituída como uma estrutura permanente de colaboração entre governos locais que se comprometem a reger-se pelos princípios inscritos na Carta das Cidades Educadoras.

Projeto dinamizado pelas Equipas do Plano Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e Financiado pelo: Norte 2020, Portugal 2020, União Europeia – Fundo Social Europeu.