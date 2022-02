Chaves: Comissão Instaladora da Escola Superior de Hotelaria e Bem-estar já tomou posse

Decorreu, na passada terça-feira, no auditório do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, a cerimónia de Tomada de Posse da Comissão Instaladora da Escola Superior de Hotelaria e Bem-estar (EHB) do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), instanciada no Alto Tâmega.

A equipa executiva, que assume a responsabilidade pela elaboração do Plano Estratégico de desenvolvimento do novo Campus da Água, é composta por Maria José Alves e Alcina Nunes, ambas docentes do IPB, provenientes das Escolas Superior de Saúde (ESS) e Superior de Tecnologia e Gestão (ESTIG), respetivamente.

O Presidente do IPB, Orlando Rodrigues, considera tratar-se de “um projeto de futuro, muito bem sustentado numa região que o quer e muito bem sustentado na ambição de criar um projeto de referência internacional”. Para o autarca flaviense, Nuno Vaz, “este projeto constitui-se como um das conquistas mais relevantes, no contexto de todo trabalho realizado nos últimos anos, tratando-se de um passo absolutamente decisivo para a afirmação da estratégia de desenvolvimento territorial assumida no seio da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega”.

Em 2022/2023, a Escola Superior de Hotelaria e Bem-estar aposta na abertura das Licenciaturas de Fisioterapia e Direção e Gestão Hoteleira, tendo já submetido todo os pedidos de aprovação junto da entidade responsável. Numa fase inicial e provisória, a escola funcionará entre as instalações da Escola Profissional de Chaves, do Balneário Pedagógico de Investigação e de Desenvolvimento de Práticas Termais de Vidago e também nas instalações do Laboratório Colaborativo AQUAVALOR.