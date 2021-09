Chaves: concerto “Uma Volta A Portugal em 8 Coretos” adiado para dia 22 de setembro

Devido às condições meteorológicas previstas para o dia de amanhã, foi adiado o concerto de Noiserv – Uma Volta A Portugal em 8 Coretos – Chaves, que se encontrava agendado para amanhã dia 8 de setembro, no Coreto do Jardim Público de Chaves.

“De forma a garantir que todos possam experienciar este evento nas melhores condições, o concerto terá agora lugar no próximo dia 22 de setembro, pelas 21h30 no mesmo local. Todos os bilhetes adquiridos mantêm a sua validade. O município solicita a compreensão pelo incómodo que este adiamento possa vir a causar”, informou a autarquia, nas redes sociais.

“Uma Volta a Portugal em 8 coretos”, é um projeto de valorização do património, um espetáculo audiovisual, e tem como objetivo fundir o que de mais peculiar existe no património português, nomeadamente os coretos, agora com a música contemporânea, numa tour de norte a sul do país, com paragem em oito localidades históricas, designadamente Chaves, Setúbal, Lourinhã, Ponte de Lima, Évora, Tábua, Castelo Branco e Faro.

Noiserv, que em setembro de 2020 editou o seu quarto álbum de originais “Uma Palavra Começada por N”, é um dos projetos musicais mais criativos desta geração, tendo David Santos sido apelidado de “homem-orquestra” ou “banda de um homem só”.