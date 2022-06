Chaves: convívio junta mais de 1500 pessoas em festa dedicada a séniores do concelho

Mais de 1500 pessoas participaram, ontem, no XX Encontro de Idosos do concelho de Chaves, que teve lugar no Santuário de Nossa Senhora da Aparecida, em Calvão, após um interregno de dois anos devido à pandemia. O convívio contou com a participação de séniores das freguesias do concelho, acompanhados, respetivamente, pelos seus Presidentes de Junta.

Este dia de festa dedicado aos séniores do concelho teve início, como habitualmente, com uma celebração Eucarística campal e um almoço convívio, num espaço aprazível para a confraternização.

Ao longo do dia, a animação esteve a cargo do “Grupo Musical Duo Rafael e Marco” e das “Concertinas do Monumento”, não tendo faltado entusiasmo aos presentes, que participaram ativamente nesta festa popular.

Organizado pela autarquia, o Encontro de Idosos do Concelho de Chaves constituiu-se como um momento de salutar convívio, permitindo quebrar o isolamento, a rotina e monotonia a que muitos deles estão sujeitos, ou simplesmente proporcionar uma tarde de convívio diferente.

GC CM de Chaves