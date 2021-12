Chaves dará as boas vindas a 2022 com espetáculo pirotécnico a norte e sul da cidade

Flavienses poderão desfrutar do fogo de artifício na segurança das suas casas

No âmbito do protejo “Chaves, Polo de Cultura em Rede: Dois Mil Anos de História, Arquitetura e Cultura”, o Município irá dinamizar um espetáculo pirotécnico adaptado, com duas zonas de lançamento, para que todos os flavienses possam assistir ao fogo de artifício e celebrar a entrada do novo ano, desde as suas janelas, jardins ou varandas, no dia 31 de dezembro, às 24h00.

Esta magnífica exibição, que iluminará os céus da cidade, pretende não só assinalar esta data festiva, mas também brindar ao património cultural, material e imaterial da cidade.

Com a evolução da situação pandémica em Portugal ao longo das últimas semanas, e na sequência das novas orientações emanadas pelo Governo da República, entendeu-se não estarem agora reunidas as condições necessárias para poder proporcionar momentos de convívio social e de confraternização na passagem de ano.

O Município deseja a todos os flavienses um Bom Ano Novo, com muita saúde e alegria!

A iniciativa conta com o apoio FEDER (Programa Norte 2020) – Programação Cultural em Rede – Património Cultural.