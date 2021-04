Chaves destaca a arte da dança com uma semana de espetáculos diários

Em Chaves as artes têm mantido, apesar da pandemia, a sua constância e desenvolvimento, motivo pelo qual se leva ao público flaviense, por altura do dia da dança, um conjunto de cinco espetáculos proporcionados por cada uma das cinco coletividades que muito enaltecem a atividade artística local.

O Município de Chaves associa-se à comemoração do Dia Mundial da Dança, que se celebra no próximo dia 29 de abril, com a programação de um espetáculo diário ao longo de uma semana.



Entre os dia 26 de abril e 1 de maio, a Semana da Dança vai contemplar a emissão, em diferido, de coreografias realizadas pelas Escolas e Academias de Dança de Chaves, com a participação de mais de uma centena de pequenos artistas, que manifestam o desejo de retomarem a normalidade possível, no esforço e dedicação a esta arte tão criativa.

Os espetáculos serão transmitidos online, através do Facebook do município, pelas 21h30, com o seguinte calendário:



– 26 de abril | Escola de Dança Ent’Artes;

– 27 de abril | Academia de Bailado de Chaves;

– 28 de abril | Academia de Música e Ballet Mozart;

– 29 de abril | Academia de dança Nuno Moreira;

– 01 de maio | Escola de Dança Christine Veen.