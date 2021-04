Chaves: detido para cumprimento de pena de prisão

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, hoje, deteve um homem de 28 anos para cumprimento de pena de prisão efetiva, no concelho de Chaves.

No âmbito de uma investigação por furto em edifício que decorria há cerca de dois meses, os militares da Guarda deram cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, que culminaram na detenção do autor do furto, o qual andava foragido à justiça, tendo pendente um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de dois anos e dois meses, pela prática de crimes de furto.

No decorrer das diligências policiais foi ainda apreendido diverso material informático que havia sido furtado.

O detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Vila Real, para cumprimento da pena de prisão a que havia sido condenado.