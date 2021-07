Chaves: detidos em flagrante por cultivo de estupefacientes e posse ilegal de armas

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, ontem, dia 28 de julho deteve em flagrante dois homens de 60 e 65 anos por cultivo de estupefacientes e posse ilegal de arma, no concelho de Chaves.

No decurso de uma investigação que decorria há cerca de 11 meses, por cultivo de estupefacientes, os militares da Guarda realizaram duas buscas domiciliárias e uma em veículo.

Durante as diligências policiais foi detido o homem de 60 anos, sobre o qual recaía a investigação. No seguimento da ação foi ainda detido o suspeito de 65 anos por posse ilegal de armas. Das buscas resultou a apreensão do seguinte material: oito plantas de canábis; 36 doses de liamba; Um revólver; uma arma de caça de calibre 12; 47 munições de calibre 12; Uma balança de precisão.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Chaves.