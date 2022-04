Chaves: “Dia do Estudante” marcado por ações de interação e desenvolvimento de competências

O Munício de Chaves, no âmbito do Plano Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), através da equipa multidisciplinar técnica Parentalidade Positiva, promoveu junto da comunidade escolar do concelho ações alusivas ao “Dia do Estudante”, que se realizaram entre os dias 21 e 24 de março.

Foi realizado um “Teatro Itinerante”, realizado nas escolas EB2,3 Nadir Afonso, EB2,3 Dr. Francisco Gonçalves Carneiro, EB de Vidago e Secundária Fernão de Magalhães, em contexto de recreio escolar e em todos os intervalos letivos, envolvendo 621 alunos, 7 atores e equipas técnicas do PIICIE.

No “Dia do estudante”, foram também distribuídos diários de apontamentos a cerca de 200 alunos sinalizados no âmbito do projeto, de forma a que os alunos não dispersem nem percam informação, servindo de suporte ao planeamento da vida escolar com os quais esta equipa multidisciplinar trabalha diariamente.

As ações levadas a efeito resultaram da necessidade e pertinência de promover, junto dos alunos, o desenvolvimento de competências como a empatia, o respeito mútuo, tolerância, bondade, amizade, integridade, solidariedade, cooperação, altruísmo e lealdade.