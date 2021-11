Chaves dinamiza visitas guiadas ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso

No âmbito do programa comemorativo do centenário do nascimento de Nadir Afonso, o Município de Chaves, vai promover visitas orientadas ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, durante três fins de semana.

Nos sábados e domingos de 27 e 28 de novembro e 04 e 05 de dezembro, pelas 11h00 e 15h00 serão efetuadasvisitas orientadas às exposições do programa comemorativo do centenário de Nadir Afonso: “Nadir Afonso, entre o local e o global”, “Arquitetura de Nadir Afonso em Chaves” e “Da Figuração à Abstração”.

Nos dias 18 e 19 de dezembro, nos mesmos horários, serão efetuadas visitas orientadas às exposições: “Nadir Afonso, entre o local e o global”, exposição com obras pertencentes à coleção FNA em depósito no MACNA e ao espólio do Município de Chaves e “Linhas de Vento. Percursos Artísticos na Natureza”, exposição que reúne obras de artistas nacionais e internacionais pertencentes à Coleção de Serralves.

Inscrições obrigatórias até à quinta-feira anterior a cada visita, de acordo com o tarifário em vigor.

Contactos para inscrição: 276 009 137 | mac.nadirafonso@chaves.pt