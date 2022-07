Chaves: dois detidos por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, ontem, dia 25 de julho, deteve dois homens de 59 e 77 anos e constituiu arguido um outro de 53 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Chaves.

Na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de um mês, foram realizadas quatro buscas domiciliárias, três em veículos e uma em estabelecimento comercial, que resultaram na apreensão do seguinte material: 320 doses de canábis (folhas); 17 plantas de canábis; 180 munições de calibre .22; Um carregador de arma de fogo.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Chaves.

A ação contou com o reforço do Destacamento Territorial de Chaves, do Posto Territorial de Vidago, do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) e da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) de Chaves.