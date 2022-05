Chaves En’Dança contou com casa cheia para aplaudir 266 bailarinos em palco

As bancadas do Pavilhão Municipal de Chaves foram pequenas para acolher os mais de mil espectadores que assistiram à 9ª edição do Chaves En’Dança, evento realizado no passado dia 30 de abril, que apresentou 266 bailarinos em palco.

A iniciativa contou com a participação da Academia de Bailado de Chaves, Academia de Música e Ballet Mozart, Escola de Dança Christine Veen e FORMA – Estúdio de Dança de Chaves, cujas exuberantes coreografias ajudaram a abrilhantar esta festa, que se constitui como uma celebração da dança enquanto expressão artística, capaz de despertar as mais inúmeras emoções.

A vereadora do município, Paula Chaves, na entrega dos diplomas de participação, agradeceu a presença dos participantes, enaltecendo o facto da cidade flaviense dispor de academias e escolas de dança com os níveis de qualidade de excelência, conforme comprovado pelas brilhantes atuações proporcionadas por todos os bailarinos.

O evento organizado pelo Município de Chaves contou com o apoio do Turismo de Portugal, IP.