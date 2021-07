Chaves En’Dança está de volta com atuações no Forte de S. Neutel

No próximo dia 3 de julho (sábado), pelas 21h00, o Forte de S. Neutel vai ser o palco da 8º edição do Chaves En’Dança, um espaço escolhido ao ar livre para celebrar a dança, enquanto expressão artística capaz de despertar as mais inúmeras emoções.

O evento, protagonizado por quatro escolas do concelho nomeadamente a Academia de Bailado de Chaves, Academia de Música e Ballet de Chaves, Christine Veen Escola de Dança e Ent’Artes Escola de Dança, conta com a participação de 150 bailarinos.

Um espetáculo carregado de cor e beleza, onde sobressai a alegria da vida em coreografias exuberantes, evidenciando as artes como importante recurso de promoção do território, reforçando a atratividade e notoriedade do mesmo.

Entrada Gratuita sujeita a levantamento prévio de bilhete na Biblioteca Municipal de Chaves ou Posto de Turismo do Alto Tâmega.

Este evento terá lotação limitada e será realizado em cumprimento com as normas de saúde pública em vigor, emanadas pela DGS.