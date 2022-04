Chaves En’Dança está de volta com mais uma edição de celebração artística

O Pavilhão Municipal de Chaves vai ser palco da 9º edição do Chaves En’Dança, no próximo dia 30 de abril, pelas 21h00, um espetáculo carregado de cor e beleza, onde sobressai a alegria da vida em coreografias exuberantes, numa celebração da dança enquanto expressão artística, capaz de despertar as mais inúmeras emoções.

Entendidas as artes como importante recurso de promoção e atratividade do território, esta edição será protagonizada por 266 bailarinas e bailarinos, entre os 2 e os 18 anos, em representação das escolas de dança do concelho, nomeadamente da Academia de Bailado de Chaves, Academia de Música e Ballet Mozart, Escola de Dança Christine Veen e Forma – Estúdio de Dança de Chaves.

Este espetáculo que junta o público e os artistas, terá entrada gratuita limitada à lotação existente, com levantamento prévio de bilhete, na Biblioteca Municipal e nos Postos de Turismo.