Chaves: escolas do pré-escolar e 1º ciclo decoram Largo General Silveira com ovos de Páscoa

Os estabelecimentos de ensino do Pré-escolar e do 1º ciclo do concelho responderam, com a sua arte e criatividade, ao repto que lhes foi lançado pelo Município para decorarem o Largo General Silveira nesta quadra pascal.

Os trabalhos resultaram numa exposição de ovos de páscoa, decorados com motivos pascais, recorrendo aos mais diversos materiais e técnicas, desde o desenho à pintura, colagens e colocação de adereços ou técnicas mistas. O resultado traduz-se num colorido contagiante, que poderá ser apreciado até ao próximo dia 18 de abril.

Participaram nesta atividade as escolas públicas do Pré-escolar e 1º Ciclo de Bustelo, Caneiro, Casas dos Montes, Centro Escolar Santa Cruz/Trindade, Cimo de Vila da Castanheira, Jardim de Infância de Chaves, Mairos, Nantes, Outeiro Jusão, Stº Amaro, Stº Estêvão, Valdanta, Vidago, Vila Verde da Raia e Vilar de Nantes.

GC CM de Chaves