Chaves: exposição “Linhas de vento. Percursos artísticos na natureza”

No passado fim-de-semana, o Município através do MACNA – Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso promoveu atividades educativas, desenvolvidas pelo Serviço Educativo de Serralves, no âmbito da exposição “Linhas de vento. Percursos artísticos na natureza”, patente ao público até ao dia 17 de abril.

As atividades educativas, ministradas pelo formador de Serralves, Paulo Jesus, proporcionaram aos participantes um contacto com a obra dos artistas presentes na exposição, que abordam a natureza a partir de conceitos como a efemeridade, experiência sensorial, memória e consciencialização ecológica.

Na formação, com a duração de seis horas, foram abordadas questões de natureza teórica e prática, privilegiando a partilha de ferramentas e métodos pedagógicos para compreender e abordar a exposição.

Já na Oficina Famílias “Corpo Verde”, na qual participaram 10 adultos e 9 crianças, foi dado destaque às preocupações ecológicas, a crise climática e os diálogos entre a arte e o meio natural. Através do desenho, colagem e acumulação, os participantes criaram uma instalação tornando o corpo humano mais verde.

No próximo mês de abril, será dada continuidade à iniciativa do Serviço Educativo de Serralves, com a realização de uma Oficina Famílias, a decorrer no dia 3, e uma visita orientada à exposição patente, no dia 16, ambas pelas 15h00. As inscrições são obrigatórias e de acordo com o tarifário em vigor. Contactos para inscrição: mac.nadirafonso@chaves.pt ou pelo telefone 276 009 137.