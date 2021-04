Chaves: exposição “Nadir Afonso, entre o local e o global”

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), no âmbito da exposição “NADIR AFONSO, ENTRE O LOCAL E O GLOBAL”, integrada na comemoração do Centenário de Nascimento do Mestre Flaviense, tem previsto realizar ao longo do ano de 2021 um ciclo de visitas orientadas, programa cultural que foi adiado tendo em conta as restrições estabelecidas em tempo de confinamento.

Com a curadoria de Maria do Mar Fazenda este momento expositivo, aberto ao público desde dezembro de 2020, propõe um olhar retrospetivo sobre a vida e obra do Mestre, com uma seleção de obras doadas por Nadir Afonso e pertencentes ao património artístico municipal e ao espólio em depósito no MACNA, por protocolo com a Fundação Nadir Afonso.

A primeira visita orientada será realizada por LAURA AFONSO, no próximo dia 18 de abril, domingo, pelas 11h00. A cada mês, serão convidadas figuras que contactaram com Nadir Afonso para a realização de visitas orientadas, de modo a completar e ampliar a narrativa em exposição.

A participação está sujeita a inscrição, de acordo com o tarifário em vigor, sendo a lotação limitada a 15 pessoas, segundo as normas definidas pela DGS.

Contactos para inscrições: +351 276 009 137 // mac.nadirafonso@chaves.pt

Recorde-se que esta exposição estará patente ao público até dia 6 de dezembro de 2021, de terça a domingo, das 10h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00. Sábados, domingos e feriados, o MACNA encerra às 13h00 dando cumprimento ao estabelecido no Plano de Desconfinamento em vigor.