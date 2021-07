Chaves: fase de submissão de propostas ao Orçamento Participativo está a terminar

Está a terminar a fase de submissão de propostas à edição deste ano do Orçamento Participativo (OP) de Chaves.

Os cidadãos interessados em participar podem apresentar as suas ideias de projeto até ao próximo dia 31 de julho, por via eletrónica (através do portal op.chaves.pt) por e-mail (envio do formulário para o correio eletrónico op@chaves.pt) ou por carta dirigida à equipa coordenadora do OP Chaves.

Recorde-se que os flavienses podem apresentar as suas propostas a duas componentes: Componente nº 1 – Requalificação Urbanística e Construção e/ou Requalificação de Equipamentos Públicos, com propostas até 250.000€; e Componente nº 2 – Promoção e Dinamização de Projetos de âmbito Cultural e Desportivo, com propostas até 30.000€.

Os interessados poderão obter mais informações no portal do OP Chaves, em http://op.chaves.pt