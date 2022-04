Chaves: Festival Gastronómico vai juntar 60 restaurantes a confecionar Bacalhau

São seis dezenas os restaurantes aderentes ao “Festival Gastronómico do Bacalhau de Chaves”, iniciativa que Chaves promove pela primeira vez. Nos dias 27, 28 e 29 de maio, restaurantes e unidades hoteleiras terão à mesa pratos ou menus de bacalhau, que prometem conciliar a inovação com a tradição, marcados igualmente pela exuberância e sabor da gastronomia flaviense. O evento juntará Chefs locais e nacionais com a realização de três showcookings.

Em simultâneo, será dinamizado um concurso gastronómico, que contará com 40 restaurantes aderentes. Serão premiados, por categorias, os melhores restaurantes e chefes pelas suas criações, promovendo a originalidade e a modernização da gastronomia local, privilegiando sempre o Bacalhau, enquanto ingrediente de excelência da cozinha tradicional portuguesa, pela enorme procura que lhe está associada, quer pelo público nacional, quer pelos visitantes da vizinha Galiza.

Ao longo dos três dias, terá lugar o evento “Fins de Semana Gastronómicos”, promovido pela Região de Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Do programa “Cultura em rede – Festival Tempos Cruzados” será apresentado, no dia 28 de maio, o concerto dos Linda Martini.

GC da CM de Chaves