Chaves: Festival N2 promete três dias de sensações inesquecíveis

Boa música e espírito alternativo regressam ao Jardim Público de Chaves

Com o quilómetro zero da maior estrada do país em plano de fundo, o Festival N2 está de regresso a Chaves, dias 4, 5 e 6 de agosto. Uma viagem musical imperdível, que apresenta como cabeças de cartaz Jorge Palma, HMB e The Legendary Tigerman.

O aquecimento para o Festival N2 faz-se já neste sábado com a apresentação do cartaz do festival à comunicação social e um concerto da artista Marinho na escadaria da Casa Portuguesa no Jardim Público, com início agendado para as 18h30. A entrada é livre!

Durante três dias, a cidade de Chaves volta a ser “o lugar por descobrir em Portugal, onde a música acontece”. O Festival N2 é uma verdadeira viagem musical, cuja celebração da viagem por Portugal, a procura de encruzilhadas e aventuras permite a união dos milhares de festivaleiros, que trazem na sua bagagem as aprendizagens de cada desvio. Nesta que será a sua quarta edição, o Festival N2 conta já com dois Iberian Festival Awards, que o colocam na lista dos melhores festivais ibéricos.

O evento procura representar as diferentes identidades e recantos que esta mítica Estrada Nacional simboliza, refletindo a crescente atenção e interesse internacional no percurso, que liga Chaves e Faro.

Numa aposta por um festival diferenciado, que invade a cidade, esta edição promete uma série de concertos com vozes promissoras do nosso país e da vizinha Espanha.