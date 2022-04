Chaves: Festividades em Honra de Nossa Senhora das Brotas

Mantendo viva uma tradição religiosa secular que perdura na memória dos flavienses e que é tão acarinhada pela população, a Comissão de Festas de Nossa Senhora das Brotas vai realizar em 2022 a festa em honra da padroeira, com um programa de três dias de atividades.

As festividades terão início no fim-de-semana após a Páscoa, dias 23, 24 e 25 de abril (sábado, domingo e segunda-feira) e serão realizadas no Bairro dos Fortes e Forte de São Neutel. A população participa nas festividades, num autêntico exemplo de regionalismo na iconografia mariana, simbolizando o brotar da vida e da esperança para todo o ano.

Do programa recreativo e religioso destaque para as várias atuações musicais bem como para a procissão, que decorrerá desde o Bairro dos Fortes até à Capela do Forte de São Neutel no domingo, pelas 11h15, assim como para a realização duas missas em honra da padroeira.

O evento é organizado pela Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora das Brotas, em colaboração com o Município de Chaves, Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Regimento de Infantaria N° 19 e Associação Empresarial do Alto Tâmega.