Chaves: Forte de S. Neutel acolhe festa do Dia Mundial da Criança

Ontem, dia 1 de junho, comemorou-se o Dia Mundial da Criança e para assinalar este dia o município de Chaves, em período de desconfinamento, organizou um programa divertido, diferente e seguro, permitindo aos mais pequenos a comemoração desta data.

A iniciativa, que se realiza em dois dias (terça e quarta), no Forte de S. Neutel, conta com várias atividades lúdicas entre as quais música, animação, um teatro educativo sobre a reutilização dos vários resíduos e vários animadores, que fazem as delícias dos cerca de 700 participantes, entre crianças, professores/educadores e assistentes operacionais dos jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo da rede pública e privada do concelho.

O autarca flaviense, Nuno Vaz, esteve presente no primeiro dia constatando que “de forma segura, gradual e responsável se começam a dar os primeiros passos para procurar a normalidade possível em tempo de pandemia. Sobretudo proporcionar aos mais novos alegria e animação festiva.”

No final, todas as crianças puderam desfrutar de um lanche e levar para casa de recordação uma t’shirt e um boné.

Os personagens animados percorrerão ainda todos os estabelecimentos de ensino que não participaram nesta atividade, que contou com o financiamento da Iberdrola, em contexto de medidas de compensação.