Chaves: Gisela João sobe ao palco do pavilhão Expoflávia em Chaves na próxima quinta-feira

A fadista portuguesa Gisela João vem a Chaves, no próximo dia 06 de outubro, para um espetáculo no âmbito do projeto “Tempos Cruzados”.

O concerto está agendado para as 21h30, no Pavilhão Expoflávia, e é gratuito, mas sujeito ao levantamento prévio de bilhete. Os mesmos podem ser levantados na Biblioteca Municipal de Chaves, no Posto de Turismo de Chaves e no Posto de Turismo do Alto Tâmega. Cada pessoa poderá levantar um limite máximo de 4 bilhetes.

Gisela João editou o seu terceiro álbum “AuRora” na primavera do ano passado, num registo mais pessoal e intimista, onde pela primeira vez revelou os seus dotes de letrista e compositora. Com quatro remisturas de temas de “AuRora”, Gisela João continua a declarar o seu amor às pistas de dança, uma paixão antiga e diversas vezes mencionada em entrevistas, em que assume ter crescido entre as festas de música eletrónica e o fado tradicional.

