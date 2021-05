Chaves: homenagem musical a Nadir Afonso com Recital de Piano a quatro mãos

A programação cultural do município flaviense, na sua diversidade de projetos, apresenta ao público no próximo dia 18 de maio, dia internacional dos Museus, o espetáculo musical Círculos Sonoros – um Recital de Piano a 4 mãos pelas pianistas Jill Lawson e Melissa FidalgoFontoura, no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso.

Este espetáculo, no ano centenário do nascimento de Nadir Afonso, insere-se na homenagem que o município tem vindo a prestar ao mestre Nadir Afonso, tendo em conta que este “Recital de Piano” nasceu especificamente de uma vontade de unir duas linguagens, a Música e a Pintura. O mote parte do círculo que o artista desenhou perfeitamente aos quatro anos.

As obras Petite Suite de Claude Dedussy, as 5 Peças de Gyorgy Ligeti, entre outras, serão executadas neste recital. Estas obras celebram o movimento circular, o mito do eterno retorno, a alegria e a vida, a partilha entre as pessoas, a esperança e a gratidão.

Exclusivamente online, este concerto musical será transmitido em direto, pelas 20h30, no Facebook do município de Chaves.