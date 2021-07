Chaves inaugura Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão

Foi inaugurado ontem, Dia da Cidade e do Município, pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz, o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, na freguesia de Santa Cruz-Trindade.

Este projeto assenta na criação de respostas sociais, devidamente adaptadas à realidade da população com necessidades especiais, constituindo em simultâneo um apoio às famílias que têm pessoas com deficiência a seu cargo.

A falta de uma resposta imediata face à crescente procura de vagas na Associação Flor do Tâmega – Apoio a Deficientes e o consequente aumento do número de pessoas com deficiência em lista de espera, a idade avançada da maioria dos progenitores, bem como a existência de jovens sem apoio de retaguarda familiar fez com que a Associação decidisse levar a cabo um projeto de arquitetura para colmatar as lacunas existentes no concelho, projeto que só foi possível concretizar com o apoio do município que cedeu o terreno para a construção.

Esta unidade ocupacional pretende dar um particular apoio a cidadãos, cujas capacidades não lhes permitam, temporária ou permanentemente, o acesso a formação profissional e/ou emprego protegido, proporcionando-lhes atividades socialmente úteis, com vista à valorização pessoal e aproveitamento das suas capacidades remanescentes, maximizando a sua autonomia e bem-estar.

O Centro de Atividades Ocupacionais reúne a capacidade para apoiar 30 utentes, num espaço de acolhimento, aprendizagem, integração, cidadania e inclusão social, garantindo novas valências, como três salas de atividades, atelier de olaria, sala de TIC, sala de convívio, ginásio, sala de reabilitação, espaço de atividade diária, entre outras.

O projeto é financiado no âmbito do Programa Portugal 2020.