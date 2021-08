Chaves: iniciaram os “Ateliers para a Vida” com formações para promoção da coesão social

A funcionar no Centro Cívico de Chaves, já se encontram em atividade as formações dos ateliers de Costura, Pintura, Bordado, Restauro e Reciclagem, integradas no projeto “Ateliers para a Vida”, no âmbito de Abordagens integradas para a Inclusão Ativa.

Este projeto, tem como principal objetivo promover atividades ocupacionais, potenciando o desenvolvimento pessoal e social de indivíduos pertencentes a grupos socialmente vulneráveis, empenhados em viver e em partilhar saberes e aprendizagens.

Através da formação nas áreas de trabalhos manuais/artísticos em várias áreas, pretende-se estimular as capacidades funcionais, físicas e cognitivas dos participantes, ao mesmo tempo que se reforça o convívio e os laços sociais.

Com estas atividades ocupacionais objetiva-se ainda fomentar a criatividade, desenvolver a motricidade fina, precisão manual e a coordenação psicomotora dos utentes, garantir o acesso a atividades de aprendizagem, estimular a comunicação, expressão, socialização, recreação e divertimento e por fim promover competências de relacionamento interpessoal e autonomia, bem-estar e participação.

O projeto será desenvolvido até abril de 2023 e os interessados poderão inscrever-se ou obter mais informação através dos contactos 276 340 500 e 960 441 667.

Projeto cofinanciado a 85% pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia ‐ Fundo Social Europeu.