Chaves: inscrições para as férias desportivas arrancaram segunda-feira

Os encarregados de educação interessados em inscrever os seus educandos nas Férias Desportivas da Páscoa poderão fazê-lo no início da próxima semana, dias 20 e 21 de março, no Gabinete de Atendimento do Município de Chaves, sita Largo Infantaria 19, das 9h00 às 16h30.

As diversas atividades lúdicas, para uma ocupação saudável do tempo livre das crianças e jovens do concelho, com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos, decorrerão de 3 a 14 de abril, com horários das 8h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00. Existindo a possibilidade de almoço, os encarregados de educação deverão proceder à marcação do serviço de refeições através da plataforma GIAE.

No ato da inscrição é obrigatório a apresentação dos respetivos Cartões de Cidadão dos intervenientes, sendo só possível a inscrição de um único participante quando não se trata de descendentes. Os mais novos apenas poderão ser inscritos pelos pais ou encarregados de educação.

A maioria das atividades são realizadas nos espaços municipais, bem como em outros locais de interesse, a decorrer no exterior. Neste tipo de ações os integrantes são acompanhados por técnicos de diversas áreas, no cumprimento de todas as regras de segurança.