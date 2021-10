Chaves: instalação e Tomada de Posse dos órgãos autárquicos para o quadriénio 2021/2025

Teve lugar, no dia 14 de outubro, no Auditório do Centro Cultural, a cerimónia solene de instalação dos membros da Assembleia Municipal e Câmara Municipal de Chaves para o quadriénio 2021-2025.

Esta sessão pública, na qual estiveram presentes várias centenas de pessoas, assinalou o início do mandato do novo executivo municipal, liderado por Nuno Vaz, ato que consagrou os resultados das últimas eleições autárquicas, expressando de forma clara a vontade dos flavienses.

Associaram-se a este ato os Presidentes de Câmara do Alto Tâmega e o Alcaide de Verin, representantes de várias instituições locais e regionais, entidades militares e religiosa, que quiseram apresentar cumprimentos ao executivo agora em funções.

Na sua reeleição como Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, deixou palavras de agradecimento e reconhecimento pelo voto de confiança renovado e pela forma como os flavienses participaram democraticamente no ato eleitoral que resultou “na continuidade do rumo certo, no projeto de desenvolvimento e afirmação da nossa terra e da nossa gente”.

Apresentou também as linhas orientadoras para o novo ciclo político, que se centram essencialmente na Coesão Social e Territorial, no Investimento e Emprego, na Construção e Requalificação de Equipamentos, na Rede de Mobilidade Urbana e Rural, Espaços Públicos e Qualificação Humana. Destacou ainda o Ambiente, o Turismo e o Termalismo, “pela centralidade estratégica que o recurso Água representa como a pedra angular para o desenvolvimento do concelho e da região”.

Para o autarca “é tempo de prosseguir com a estratégia de atração de investimento, reverter o despovoamento do interior e reforçar a coesão social, com enfoque particular no investimento na habitação social”. Com o executivo municipal e a cooperação interinstitucional, Nuno Vaz, espera poder contribuir para a construção de um concelho cada vez mais atrativo e com melhores oportunidades para todos os que pretendam residir, trabalhar e investir.

CÂMARA MUNICIPAL | COMPOSIÇÃO

– Partido Socialista (PS) – 4 mandatos

– Partido Social Democrata (PSD) – 3 mandatos

Os candidatos eleitos, pela ordem da sua eleição, são os seguintes:

PRESIDENTE

– Nuno Vaz Ribeiro (PS)

VEREADORES

– Francisco Batista Tavares (PPD/PSD – CDS-PP)

– Francisco António Chaves de Melo (PS)

– Carlos Augusto Castanheira Penas (PPD/PSD – CDS-PP)

– Paula Fernanda da Mota Chaves (PS)

– Nuno André Monteiro Coelho Chaves (PS)

– Cláudia Patrícia Quitério Bento (PPD/PSD – CDS-PP)