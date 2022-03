Chaves: intervenções nas Fontes Termais de Chaves e Segirei estão concluídas

Estão concluídas as intervenções nas Fontes Termais de Chaves e Segirei, localizadas respetivamente nas freguesias de Santa Maria Maior e São Vicente, em Chaves, tendo em vista a valorização da importância dos recursos naturais em presença, assim como o aumento da atratividade destes dois locais de elevado potencial turístico.

As intervenções, orçadas em mais de 216 mil euros, nestas duas fontes pretenderam incrementar a visibilidade do potencial das águas termais existentes no concelho, sendo que a aposta de maior impacto incidiu na Fonte Termal de Chaves (Fonte do Povo), localizada junto à buvete das Termas de Chaves.

O espaço foi dotado de melhores condições de conforto e segurança para os seus potenciais utilizadores (população local, visitantes e turistas), constituindo-se assim uma mais-valia para esta zona termal.

A intervenção contemplou vários trabalhos, nomeadamente a substituição de pavimentos, melhoria de condições de acessibilidade e de circulação, substituição de luminárias, criação de um novo sistema de fixação dos painéis de vidro da buvete para fácil manutenção e limpeza, a substituição dos degraus de acesso à fonte do povo e gradeamento existente, a implementação de equipamento informativo (MUPI) onde serrá facultado aos utilizadores informações importantes acerca da “rede termal” do município e da região, bem como a criação de um novo percurso pedonal, que veio fazer a ligação entre a zona de lazer na proximidade do rio Tâmega e o espaço reabilitado.

A intervenção na Fonte Termal de Segirei assumiu um caracter minimalista, de âmbito informativo, sem obras de intervenção na estrutura da fonte, através da colocação de um painel informativo, onde consta a referência às características medicinais das águas, bem como à resenha histórica da mesma.

As intervenções tiveram um financiamento comunitário de cerca de 176.118,30€, pelo Programa Operacional Regional do Norte-Norte2020 (FEDER), no âmbito do Contrato de Reconhecimento Formal das Estratégias de Eficiência Coletiva PROVERE- “AQUANATUR“, promovido pela ADRAT (entidade líder do consórcio).