Chaves: já arrancou mais uma edição da Feira dos Santos

A edição de 2021 da Feira dos Santos já se encontra no terreno. A sessão solene de abertura decorreu ontem, ao final do dia, na Sala Multiusos da Biblioteca Municipal, tendo sido presidida pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

Para Ana Abrunhosa, os flavienses podem afirmar com orgulho que a Feira dos Santos é a maior feira festa do país, tendo destacado, na sua intervenção, a diversidade de produtos locais presentes, mas também a presença de expositores de todo o mundo”. Um local que classificou de “encontro de gerações”, num “território muito unido”.

Também presente na cerimónia inaugural, Nuno Vaz afirmou que após o interregno do ano passado, devido à pandemia, a realização desta Feira “é uma ‘pitada de sal’ na nossa economia, na nossa interação social e comercial”. Para o Presidente da Câmara Municipal de Chaves, a cidade e o concelho organizam, com orgulho, “uma importante feira de proximidade, de família, mas também de cooperação transfronteiriça, com os galegos a acorrer em grande número durante os dias da Feira”. Este ano com muitas cautelas à mistura e um trabalho prévio de organização, tendo em conta ao Plano de Contingência esboçado pelas entidades organizadoras, aprovado pela DGS, pretende-se que o certame possa constituir um momento de retoma da normalidade.

Recorde-se que o certame Feira dos Santos 2021 iniciou ontem e decorrerá até ao próximo dia 1 de novembro.