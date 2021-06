Chaves: já se encontram abertas as inscrições para atividades desportivas para crianças e jovens

Em Chaves, de 7 de junho a 31 de julho serão realizadas atividades de iniciação e adaptação ao Meio Aquático, Ténis de Mesa, Escalada, Slide e Rappel, Ciclismo, Canoagem e Atletismo.

Iniciam hoje, dia 1 de junho (terça-feira), as inscrições de adesão às atividades de Iniciação e Adaptação ao Meio Aquático, Ténis de Mesa, Escalada, Slide e Rappel, Ciclismo, Canoagem, e Atletismo, promovidas pelo município.

Com o objetivo de incentivar a adoção de estilos de vida saudáveis entre as faixas etárias mais jovens serão proporcionadas, de 7 de junho a 31 de julho de 2021, atividades gratuitas para crianças e jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 15 anos. As atividades decorrerão de acordo com as orientações de saúde pública pela DGS, e poderão ser interrompidas a qualquer momento por motivos sanitários.

As inscrições deverão ser efetuadas no Centro Cultural de Chaves, havendo um limite de inscrições por cada turno e a cada atividade.