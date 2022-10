Chaves já tem um Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia

Infraestrutura vem responder ao anseio dos flavienses

O concelho de Chaves já se encontra dotado de um Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, que permitirá melhorar o processo de gestão de animais errantes, garantindo condições dignas para o acolhimento e promoção do bem-estar animal.

Resultante de um investimento que ultrapassa os 630 mil euros, cofinanciado pelo ICNF, I.P., o equipamento encontra-se dotado com uma área coberta de aproximadamente 800m2, materializado em duas unidades edificadas, uma destinada ao acolhimento dos animais e outra destinada a diferentes serviços e valências.

Com 36 unidades que podem alojar até 144 animais, o Centro de Recolha Oficial de Animais de Chaves (CROAC) conta ainda com uma sala para cirurgia de esterilização, uma sala de profilaxia, uma sala para tratamento e acompanhamento clínico dos animais alojados, zonas de exercício e socialização de animais e um espaço de quarentena com 2 boxes de isolamento, o que constitui um passo fundamental em termos de saúde pública e do plano municipal de controlo e bem-estar animal.

Em dia inaugural, o Presidente da Câmara, Nuno Vaz, agradeceu a causa nobre levada a efeito por todos os voluntários que têm desenvolvido a sua atividade ao longo destes anos, em prol dos animais de companhia abandonados. Referiu ainda que “o investimento neste projeto, de caráter mais abrangente e com serviços complementares, pretende constituir-se como uma resposta e um contributo importante para a melhoria do bem-estar animal, numa intervenção pró-ativa da sociedade”.

O principal objetivo do CROAC consiste em alcançar uma recolha responsável de animais, a qual constitui a efetiva solução para minorar os problemas decorrentes de sobrepopulação dos animais em especial dos cães e gatos, proporcionando condições para que possam ser recolhidos, recuperados, tratados, identificados, esterilizados e encaminhados para adoção responsável.

Neste sentido, serão encetadas um conjunto de iniciativas de vertente pedagógica para promoção de uma adoção responsável, garantindo que o alojamento dos animais no CROAC seja temporário, fomentando a busca ativa de soluções de alojamento definitivo.