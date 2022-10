Chaves: livro “Filosoditando a lo cubano” de Eddy Egües Delgado é apresentado amanhã na Biblioteca Municipal

A Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Chaves recebe amanhã (quinta-feira), dia 11 de outubro, pelas 17h30, a sessão de apresentação do Livro “Filosoditando a lo cubano” da autoria de Eddy Delgado. Filosoditando

No “Día de la Hispanidad” ou Dia Nacional de Espanha, comemorado a 12 de outubro de 1492, celebra-se o descobrimento da América, por Cristóvão Colombo. É um dia que une todos os países de língua espanhola e as suas culturas, tendo sido esta a data escolhida para a apresentação da mais recente publicação do autor, natural de Cuba e residente no concelho de Chaves.

Recorde-se que esta é a segunda obra de Eddy Egües Delgado. A primeira, “Vivencias de un cubano a la deriva”, foi lançada em 26 de janeiro de 2020.