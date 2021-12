Chaves: MACNA apresenta nova exposição com obras da Coleção de Serralves

O MACNA – Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso apresenta ao público no próximo dia 17 de dezembro (sexta), pelas 18h00, a sua nova exposição “Linhas de Vento. Percursos Artísticos na natureza” ” concebida especificamente para este Museu, um conjunto de obras de artistas portugueses e internacionais que reequacionam o vínculo com a natureza, estabelecendo as suas práticas artísticas em estreita relação com temas como o território, a geologia, a antropologia e a ecologia.

A exposição parte de um importante núcleo de obras de artistas associados ao movimento Land Art ou earthworks que, a partir de finais da década de 1960, procuram no território natural o lugar e a matéria para o desenvolvimento de projetos artísticos intencionalmente deslocados dos espaços tradicionais de criação e exposição.

Com curadoria de Joana Valsassina, esta mostra integra o Programa de Exposições Itinerantes da Coleção de Serralves e inclui obras de Alberto Carneiro, Ana Jotta, Ana Mendieta, Fernando José Pereira, Fernando Lanhas, Hamish Fulton, Jan Dibbets, Lothar Baumgarten, Lourdes Castro, Luisa Cunha, Maria Nordman, Nancy Holt, Richard Long, Robert Smithson e Roni Horn.

De referir ainda que, durante o dia de abertura, esta exposição estará acessível ao público com entrada gratuita.

A exposição estará patente até ao dia 17 de abril de 2022, de terça a domingo, das 09h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00.

O evento conta com a implementação das medidas de saúde pública em vigor.