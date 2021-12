Chaves: Mercadinho de Natal espalha magia até 24 de dezembro

O Mercadinho de Natal, no Largo General Silveira, abriu hoje as suas portas à época natalícia, com muita animação e a presença de várias crianças desejosas de encontrar o Pai Natal.

A abertura do espaço ao público, que promete fazer as delícias de miúdos e graúdos contou com a presença da vereadora da autarquia, Paula Chaves.

Os mais novos poderão desfrutar da magia do natal, onde não faltará animação com o Pai Natal e os seus amigos, sendo possível escrever e deixar as cartas num marco ilusoriamente remetido para o Polo Norte. Não faltará animação de rua, expositores com iguarias flavienses, produtos e doces natalícios, complementado com atividades de índole social e muitas surpresas.

Pode visitar este espaço durante a semana das 15h00 às 19h00, no fim de semana, de 18 e 19 de dezembro, das 10h30 às 13h00 e das 15h00 às 19h00, e no dia de consoada, 24 de dezembro, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.

Na realização do evento serão implementadas as medidas de saúde pública em vigor.