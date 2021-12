Chaves: mercadinho de Natal promete fazer as delícias de miúdos e graúdos

O Município vai assinalar a época natalícia na cidade, com um Mercadinho de Natal, de 17 a 24 dezembro, no Largo General Silveira, este ano com animação de rua, expositores com iguarias flavienses, produtos e doces natalícios, complementado com atividades de índole social e muitas surpresas.

Os mais novos poderão desfrutar da magia do natal, onde não faltará animação com o Pai Natal e os seus amigos, sendo possível escrever e deixar as cartas num marco ilusoriamente remetido para o Polo Norte.

As festividades permitirão que os flavienses, sobretudo os mais novos, e visitantes, tenham a oportunidade de viver esta quadra de forma especial.

E como não poderia deixar de ser, a iluminação de algumas ruas e fachadas de monumentos, e a enorme árvore de natal, no Largo General Silveira, darão luz e cor ao centro histórico da cidade.

O Mercadinho encontrar-se-á aberto durante a semana das 15h00 às 19h00, no fim de semana, de 18 e 19 de dezembro, das 10h30 às 13h00 e das 15h00 às 19h00, e no dia de consoada, 24 de dezembro, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.

No espaço de realização do evento serão implementadas as medidas de proteção da saúde pública em vigor, nomeadamente o uso obrigatório de máscara de proteção individual e o distanciamento social de 2 metros.

Fonte: GC CMC